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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İslahiye'de öğrencilere tanıtıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler, yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:00
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İslahiye'de öğrencilere tanıtıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrenciler, yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesinin İslahiye Ticaret Odası işbirliğiyle etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

        Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı, Togg'la fotoğraf çektirdi.

        Okul Müdürü Halim Erol, Türkiye'nin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

        İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen’e teşekkür eden Erol, "Gurur duyduğumuz Togg'u okul bahçemizde sergiledik. Milli gururu öğrencilerimizle birlikte bir kez daha yaşadık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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