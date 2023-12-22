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        Gaziantep'te "Aile Akademisi" protokolü imzalandı

        Gaziantep Valiliği öncülüğünde aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla "Aile Akademisi" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:57
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        Gaziantep'te "Aile Akademisi" protokolü imzalandı
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        Gaziantep Valiliği öncülüğünde aile kurumunun korunması ve sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla "Aile Akademisi" protokolü imzalandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Valilik Fuaye Alanında düzenlenen protokol töreninde, ailenin önemine değindi.

        Devlet yapısı ve aile yapısının iyi idare edilmesi halinde çok sağlam bir toplum olacağını belirten Çeber, "Ülkemize önderlik edebileceğimiz bir ilkin imzalarını atacağız. Önceden denemesi yapılmış çok başarılı bir çalışmayı çok daha güçlendirip bir 'Aile Akademisi' protokolüne dönüştürerek önemli bir adım atıyoruz." dedi.

        Sosyal medya ve televizyon kanallarındaki bazı programların aile yapısını bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Çeber, asayiş olayları, uyuşturucu ve dijital bağımlılık gibi olumsuzlukları, aile kavramı ile muhafaza edildiğinde ortadan kaldıracaklarına inandığını kaydetti.

        Vali Çeber, 2024 yılını aile yılı ilan ettiklerini aktararak, her ay bir çok faaliyetlerde bulunacaklarını ekledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2014 yılında GASMEK bünyesinde buna benzer uygulamayı hayata geçirdiklerini ve uygulama sayesinde çok küçük dokunuşların aileyi derleyip toparladığını belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile rektörler ve kurum müdürleri, prokolü imzaladı.

        Aile kurumunun korunması ve aile içinde sağlıklı bir iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla kurulacak olan "Aile Akademisi"nde uzmanlar gözetiminde bireylerin sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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