Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.