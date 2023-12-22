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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:59
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        Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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