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        Gaziantep'te engellilere medikal malzeme yardımı

        Gaziantep'te engelli bireylere medikal malzeme desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:49
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        Gaziantep'te engellilere medikal malzeme yardımı
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        Gaziantep'te engelli bireylere medikal malzeme desteği verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan dağıtım töreninde 16 akülü tekerlekli sandalye, 42 yetişkin tekerlekli sandalye, 14 çocuk tekerlekli sandalye ve 30 akıllı saat ile beyaz baston dağıtımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bütün engeller kalkana kadar engelli bireylerin emrinde olduğunu belirtti.

        Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise dağıtımda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Engellilik aslında kader dediğimiz zaman her şeyi Rabbimize havale ediyoruz ama biz bize engel olduğumuzu ya görmek istemiyoruz ya da görmüyoruz. Milletvekilliği ve bakanlığı döneminde de Başkan Fatma Şahin her zaman engellinin yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Konuşmaların ardından malzeme dağıtımı yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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