Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik futbol turnuvası, Gaziantep'te düzenlendi

Gaziantep'te depremin etkilerini hafifletmek ve çocukların motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya depremden etkilenen 11 ilden 120 çocuk katıldı. 3 gün süren turnuvanın ardından Panorama 25 Aralık Müzesi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in sadece sanayi, kültür ya da gastronomi şehri olmadığını, aynı zamanda eğitim ile spor şehri de olduğunu belirterek, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Temel amacımız bu güzel çocuklarımızın öncelikle toplumda iyi birey olmalarıdır. Futbol kültürünü ve sevgisini çocuklarımıza aşılamak, ilkokullarda onların kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları, temel hareket eğitimi almaları, koordinasyonlarını geliştirmeleri, sevgi, saygı, paylaşım duygularını yaşamaları adına çok ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber de çocuklara güvendiklerini belirterek, etkinliğe destek olanlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çocukları sporla buluşmaları gerektiğini ve bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Derecelendirmenin olmadığı turnuva kapsamında katılan tüm çocuklara kıyafet, spor malzemeleri ve madalya verildi.