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        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam

        Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle işçiler yüzde 110 oranında zam aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:18
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        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
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        Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle işçiler yüzde 110 oranında zam aldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin konferans salonundaki törende, alın teri ve emekleriyle çalışan belediye personeline teşekkür ettiğini söyledi.

        Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamlar elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

        "Gecesini gündüzüne katarak Nizip için çalışan, emek sarf eden ve ter döken mesai arkadaşlarımın refah seviyesini yükseltecek önemli kararlar aldık. Böylelikle 2023 yılına baktığımızda şirket personelimizin yevmiye olarak aldığı para 412 liraydı, biz şimdi yüzde 110 oranında bir fark uygulayarak bu rakamı 939 liraya çıkardık. Yine gerek ikramiye gerekse sosyal haklarda da aynı şekilde fark uygulayarak alacakları miktarı en üst seviyeye çıkardık. Bunun yanında güvenlik birimindeki personellerimiz ile ilgili de bir düzenleme yaparak güvenlik personellerimizin maaşını da 30 bin lira seviyesine çıkardık. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

        Zam oranını ayakta alkışlayan belediye personelleri ise Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Hizmet-İş Sendikası yetkililerine teşekkür etti.

        Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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