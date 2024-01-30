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        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamerada

        GAZİANTEP'te, Halil Çağlar´ın boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı tabanca ile öldürüp, baldızı Adile Oymak ile kızı Nimet Çağlar'ı ağır yaraladığı olayın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:40
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        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamerada
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        GAZİANTEP'te, Halil Çağlar´ın boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı tabanca ile öldürüp, baldızı Adile Oymak ile kızı Nimet Çağlar'ı ağır yaraladığı olayın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar´ın yanına gitti. Halil Çağlar, yanındaki tabancayla eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak´ı öldürüp, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak´ı da ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.

        CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahallelinin çektiği görüntülerde, Halil Çağlar'ın otomobilinden inerek sokaktaki kayınbiraderini vurduktan sonra eve girdiği, ardından peş peşe silah sesleri duyulduğu, tekrar koşarak evden çıkıp aracına binerek kaçtığı görüldü.

        Bu arada, olayda yaralanan şüphelinin kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak´ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-01-30 12:34:14

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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