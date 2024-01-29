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        Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanmasına devam edildi

        Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:30
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        Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanmasına devam edildi
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        Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.S. katılmadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Ailenin avukatı Ahmet Ergin Sözen, kazada yaralanan Şimal Toprak'ın yeniden dinlenmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ederek, güvenlik kamerası kayıtlarının 2 yıldır mahkemeye getirilmediğini söyledi.

        Baba Mehmet Yiğit, kızının deneme sınavında birinci olduğu için öğretmeninin kutlamaya çağırdığını, oraya giderken bu kazanın olduğunu belirterek, suçluların cezalandırılmasını talep etti.

        Anne Emine Yiğit de üzgün olduğunu aktararak, "Kızım gitti, ben ömür boyu hapis cezası çekiyorum. Yapanlar inşallah hapisten çıkmaz. Ölene kadar bu işin peşindeyim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, ailenin ve avukatlarının beyanları ile mevcut dosya dikkate alınarak mağdur Şimal Toprak'ın gelecek duruşma dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuter ile giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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