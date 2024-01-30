Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

        Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

        Bu karşılaşmalardan sadece 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

        Dün Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        Ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

        - Javtovic cezalı duruma düştü

        Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Jevtovic, cezalı duruma düştü.

        Jevtovic, Ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Mondihome Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

        - 2 oyuncu kart ceza sınırına geldi

        Gaziantep FK'de ayrıca Bikel ve Arda Kızıldağ, ligde 3 sarı karta ulaştı.

        İki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği
        Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanmasına devam...
        Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanmasına devam...
        Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen Ezgi'nin arkadaşı Şimal, yeniden di...
        Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen Ezgi'nin arkadaşı Şimal, yeniden di...
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        GAÜN'de "Genç Tasarımcılar" yarışması düzenlendi
        GAÜN'de "Genç Tasarımcılar" yarışması düzenlendi