Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalardan sadece 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Dün Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

- Javtovic cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Jevtovic, cezalı duruma düştü.

Jevtovic, Ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Mondihome Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

- 2 oyuncu kart ceza sınırına geldi

Gaziantep FK'de ayrıca Bikel ve Arda Kızıldağ, ligde 3 sarı karta ulaştı.

İki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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