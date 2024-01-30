Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya açıkladı! Son dakika: 2023'te teröristlere darbe - Son dakika haberleri...

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023'te terör operasyonları bilançosunu açıkladı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023'te Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 08:36 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzenlenen terör operasyonlarında 64 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini, 124'ü bombalı olmak üzere 163 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında Türkiye genelinde düzenlenen terör operasyonları hakkında X'ten açıklama yaptı.

        2023 yılında, Jandarma Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        REKLAM

        1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda;

        BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik; 3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7.716 şüpheli gözaltına alındı, 1.555'i tutuklandı, 1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        FETÖ’ye yönelik; 6.775 operasyon yapıldı. 9.639 şüpheli gözaltına alındı, 1.689'u tutuklandı, 1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        DEAŞ Terör Örgütüne yönelik; 1.500 operasyon yapıldı. 2.800'i gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Sol terör örgütlerine yönelik; 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Etkisiz hale getirilen teröristlerden 8’i kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 37’si gri kategoride olmak üzere toplam 64’ü sözde üst düzey teröristen oluştu.

        Diğer yandan 124’ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi.

        YERLİKAYA: SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR...

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız! Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti