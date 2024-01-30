Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Kaymakam İsmail Sancak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Nurdağı ilçesindeki yapımı tamamlanan ve yapımına devam edilen Bademli Mahallesi, Gedikli Mahallesi’ndeki ve Mestihüyük Mahallelerindeki kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.​​​​​​​

Yetkililerden bilgi alan Çeber daha sonra kalıcı konutlar içerisinde incelemelerde bulundu.