Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.
Vali Çeber, Kaymakam İsmail Sancak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Nurdağı ilçesindeki yapımı tamamlanan ve yapımına devam edilen Bademli Mahallesi, Gedikli Mahallesi’ndeki ve Mestihüyük Mahallelerindeki kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Çeber daha sonra kalıcı konutlar içerisinde incelemelerde bulundu.
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