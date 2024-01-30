Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

        Vali Çeber, Kaymakam İsmail Sancak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Nurdağı ilçesindeki yapımı tamamlanan ve yapımına devam edilen Bademli Mahallesi, Gedikli Mahallesi’ndeki ve Mestihüyük Mahallelerindeki kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.​​​​​​​

        Yetkililerden bilgi alan Çeber daha sonra kalıcı konutlar içerisinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"

        Benzer Haberler

        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamer...
        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamer...
        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama ka...
        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama ka...
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor
        Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği
        Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...