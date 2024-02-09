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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:51
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personele yüzde 100 zam yapıldı.

        Kentteki özel bir restoranda düzenlenen imza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yapılan zam oranından dolayı Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Gaziantep'in zor bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "Bugün yine güzel bir toplu iş sözleşmesi için buradayız. Bütün zorluklar üst üste gelse de pandemi, deprem felaketi, hayat pahalılığı gibi zorluklara karşı mücadele etmekte kararlı olmalıyız. Depremde her bir çalışan arkadaşımız görev bilinciyle iş başına koştu şehir ve vatandaşlar için çalıştı. Bu başarı hikayesinin tabii ki ödüllendirilmesi gerekti. Toplu iş sözleşmesinde gördüğümüz rakamlar, Türkiye'de son dönemde imzaladığımız protokoller ve toplu sözleşmelerin en önde gelenlerinden bir tanesi."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplu iş sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

        Yaşanan felaket ve salgın hastalıklardan sonra el birliğiyle kenti büyütebilme çalışmalarının başarıldığını ifade eden Şahin, "Bu şehre hizmet etmek için önce çalışma arkadaşlarımın emin olması gerekiyor. Şimdi bütün Türkiye Gaziantep modelini konuşuyor. İşte bu güçle biz yolumuza devam ediyoruz. Hepimiz işimizi çok iyi yapmalıyız. Bu anlayışla yolumuza devam etmeliyiz. Verdiğimiz bir söz vardı. Dualar kesilmeden işimize devam etmemiz lazım. En zor şartta bile kendi çalışanımızın rızasını almamız lazım dedik." ifadelerini kullandı.

        Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Toplu iş sözleşmesiyle, Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazibel AŞ, Gazi Ağaç AŞ, Gazi Danışmanlık AŞ, Gaski Enerji AŞ, Gazi Kültür AŞ, Gazi Bilişim AŞ, Gazi Konut AŞ'ye bağlı personellerin maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı, ikramiyeler ise 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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