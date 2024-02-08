Gaziantep'te PKK/YPG üyesi 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli "şafak" operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma yapıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde 2019-2021 yılları arasında Suriye bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde "savaşçı ve istihbaratçı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve M.H, Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.