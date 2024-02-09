Gaziantep'te trafik levhalarını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin devriyesi sırasında kara yolunda bulunan trafik levhalarını kestiği tespit edilen A.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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