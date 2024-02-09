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        Gaziantep'te trafik levhalarını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:54
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        Gaziantep'te trafik levhalarını çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin devriyesi sırasında kara yolunda bulunan trafik levhalarını kestiği tespit edilen A.T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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