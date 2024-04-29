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        Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:10
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        Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK, son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

        Ligin 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi, Kasımpaşa'yı ise 2-0 mağlup etti.

        Gaziantep temsilcisi, dün Trabzonspor'a 4-2 yenilerek oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet yaşayabildi.

        - Trabzonspor karşısında 4 dakikada 3 gol yedi

        Trabzonspor karşılaşmasına iyi başlayan Gaziantep ekibi, 12. dakikada Sorescu ve 21. dakikada Dragus'un ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        Ev sahibi takım, 50. dakikada Onuachu'un attığı golle farkı bire indirdi. Ardından 65 (Bardhi), 66 (Onuachu) ve 69. (Onuachu) dakikalarda kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

        Böylelikle 4 dakikada 3 puanı bırakan Gaziantep temsilcisi, 34 puanla 16. sırada kaldı.

        - Dragus, Trabzonspor'u yine boş geçmedi

        Ligin ilk yarısında Trabzonspor'a karşı golünü atan Gaziantep FK'nin santrforu Dragus, dünkü karşılaşmada attığı golle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

        Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı müsabakalarda sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyetler yaşadı.

        - Selçuk İnan yönetiminde dördüncü mağlubiyet

        Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımının başında 6. maçına çıktı.

        İnan yönetimindeki ilk mücadelesinde Beşiktaş'ı yenen Gaziantep FK, sonrasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne yenildi, Kasımpaşa'yı ise yendi.

        Gaziantep FK, dünkü karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

        - Maxim cezalı duruma düştü

        Gaziantep FK'nin gol yollarındaki önemli oyuncularından Maxim, dünkü karşılaşmada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

        Rumen oyuncu, ligin 35. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        Gaziantep FK'de ayrıca Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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