Halı ihracatçıları, hedef pazar olarak belirledikleri Batı Afrika'da temaslarda bulundu

Türkiye'deki halı üretiminin büyük kısmını gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, hedef pazar olarak belirlenen Batı Afrika ülkelerinde temaslarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle halı ihracatçılarının yeni hedefi olan Batı Afrika'da gerçekleştirdikleri temasları başarıyla tamamladıklarını belirtti.

27 kişilik heyetle Batı Afrika ülkeleri Moritanya ve Senegal'de bir hafta çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getiren Kaplan, depremden sonra yurt dışı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalan halıcıların Kenya, Tanzanya, Malezya, Avustralya ve Hindistan'a ticaret heyetleriyle ziyaretler düzenlediğini, bu kez de rotayı Batı Afrika'ya çevirdiklerini aktardı.