Gaziantep'te aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı

Ekipler, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E'nin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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