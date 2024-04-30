İslahiye'de hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonu açıldı İslahiye'de bir hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:52 facebook

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