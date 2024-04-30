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        İslahiye'de hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonu açıldı

        İslahiye'de bir hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:52
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        İslahiye'de hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonu açıldı
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        İslahiye'de bir hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışı için tören düzenlendi.

        Hayırsever Mehmet Doğan İslahiye Anadolu Lisesi pansiyonu kız ve erkek bölümlerinde eşi Ülgen Doğan adına kütüphane yaptırdı.

        Hayırsever Osman Elmas da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde hayatını kaybeden abisi öğretmen Fatih Elmas adına İslahiye Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nu yeniledi.

        Kütüphane ve konferans salonunun açılışı törenle yapıldı.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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