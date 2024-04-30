Kaymakam Soylu, öğrencilere yönelik trafik eğitimine katıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen temel trafik eğitiminde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul sıralarında öğrencilerle programı takip eden Soylu ve Erdoğan, öğrencilere çeşitli hediyeler erdi.

Programa Kaymakam Soylu ve beraberinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.