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        Kaymakam Soylu, öğrencilere yönelik trafik eğitimine katıldı

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:05
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        Kaymakam Soylu, öğrencilere yönelik trafik eğitimine katıldı
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi programına katıldı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi programı düzenledi.

        Programa Kaymakam Soylu ve beraberinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.

        Okul sıralarında öğrencilerle programı takip eden Soylu ve Erdoğan, öğrencilere çeşitli hediyeler erdi.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen temel trafik eğitiminde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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