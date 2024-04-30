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        Yabani hayvan bakıcıları görevlerini hassasiyetle yürütüyor

        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar, sorumlu oldukları hayvanlara özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:56
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        Yabani hayvan bakıcıları görevlerini hassasiyetle yürütüyor
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        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar, sorumlu oldukları hayvanlara özenle bakıyor.

        Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda 1 milyon metrekare alana kurulu park, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Doğal Yaşam Parkı'nda her hayvan türünün beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için en büyük iş, bakıcılara düşüyor.

        Yaban hayatının farklı türlerdeki üyelerinin bakıcıları, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak sorumlu oldukları hayvanların beslenmesinden bakımına kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

        Aralarında duygusal bağın da oluştuğu hayvanlarla mesaisini geçiren bakıcılar, yıl boyunca gelen milyonlarca ziyaretçiye eşlik ederek hayvanları anlatıyor.

        - "Hayvanlar bakıcılarını görmediğinde üzülüyor"

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın idaresinde büyük bir emek ve özverili çalışmanın bulunduğu söyledi.

        Bakıcıların parkın üyeleriyle birebir ilişki kurduğunu ve büyük bir çaba gösterdiklerini anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

        "Parkımızdaki bakıcılarımız 21-25 yıllık. Hayvan da bakıcısıyla bütünleşiyor. Hayvanlarımız bakıcılarını gördüğünde mutlu oluyor ve yeme istekleri artıyor, görmediğinde üzülüyor. Bakıcılarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Hayvanlarımızın tamamı yaban hayvanıdır. Büyük filler, yırtıcılar, zürafa, su aygırları, ayılarımız var. Bakıcılarımızın son derece dikkatli şekilde barınaklara girip çıkması, temizliklerini yapması gerekiyor. Bizim işimizin hepsi dikkattir."

        - "Bakıcılık severek yapılması gereken bir iş"

        21 yıldır şempanze bakıcılığı yapan Nedim Arslan, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak şempanzelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Arslan, "Bakıcılık severek yapılması gereken bir iş. İşimi severek yapıyorum. Diğer şempanzeler gibi 'Can' da bize çok alıştı. Şempanze bakıcılığı, insanlara yakın olduğu için daha güzel." dedi.

        - "Aslanlarla çalışmak biraz zor da olsa güzel"

        Yırtıcıların bakıcılarından Adil Kaya, doğanın en tehlikeli hayvanlarına bakarken tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını söyledi.

        Kaya, "Aslanlarla çalışmak biraz zor da olsa güzel bir duygusu var. Önce korkuyordum ama yıllar geçtikçe korkumuz azaldı. Ama ister istemez biraz da korku var, insan ürperiyor." diye konuştu.

        - Bakıcılar, file manikür ve pedikür yapıyor

        Fil "Gabi"nin bakıcısı Mahmut Bozkurt, karada yaşayan en büyük canlıya bakmanın önemli sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

        "Gabi"ye meyvelerini sirkeli suda dezenfekte ettikten sonra verdiklerini aktaran Bozkurt, "İki haftada bir manikür ve pedikürünü yapıyoruz. Düzenli olarak tırnaklarını kesiyoruz ve günlük olarak ayak kremlerini sürüyoruz. Odalarını da her gün dezenfektanla yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "Şakir" ve "Sevil" isimli zürafaların bakıcılarından Ali Göngen, hayvanları anavatanlarındaki koşullara göre beslediklerini ve kuru meyve verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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