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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:56
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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