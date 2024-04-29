Gaziantep'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek

Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" düzenlenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 8 Mayıs'ta açılacak ve 3 gün sürecek organizasyona kentteki meslek ve teknik lisesi öğrencileri ile meslek odalarına bağlı firma ve sanayi işletmeleri katılacak.

Etkinliklerde kurulacak stantlarda, liseli öğrenciler alan ve dallarında yaptıkları çalışmaları sergileyecek firmalar ise faaliyetlerini anlatarak iş başvurularını alacak.