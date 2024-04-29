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        Gaziantep'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek

        Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:39
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        Gaziantep'te Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri düzenlenecek
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        Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" düzenlenecek.

        Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 8 Mayıs'ta açılacak ve 3 gün sürecek organizasyona kentteki meslek ve teknik lisesi öğrencileri ile meslek odalarına bağlı firma ve sanayi işletmeleri katılacak.

        Etkinliklerde kurulacak stantlarda, liseli öğrenciler alan ve dallarında yaptıkları çalışmaları sergileyecek firmalar ise faaliyetlerini anlatarak iş başvurularını alacak.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, Gaziantep'te sanayi ve genç nüfus gücünü doğru konumlandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Böylelikle çok daha üreten ve istihdamı artırılmış bir şehir planlıyoruz. Etkinliğe 8 ve 12. sınıflardaki öğrencileri davet edeceğiz. Etkinlik tüm kente açık olacak, öğretmenlerimiz, gençlerimiz ve sektör temsilcileri olacak. Etkinlikte sektörler nitelikli elamanla görüşecek, öğrencilerimiz de kendisine uygun ve mutlu olacağı işin peşine düşecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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