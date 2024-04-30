Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı (2)

Gaziantep’te midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden astsubayın Bestami Saydan (24) olduğu açıklandı. Hakkari’de görev yapan ve izinli olarak memleketi Gaziantep’e geldiği öğrenilen astsubay Saydan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

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