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        Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDUGaziantep'te midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden astsubayın Bestami Saydan (24) olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:46
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        Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı (2)
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        KİMLİĞİBELLİ OLDU

        Gaziantep’te midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden astsubayın Bestami Saydan (24) olduğu açıklandı. Hakkari’de görev yapan ve izinli olarak memleketi Gaziantep’e geldiği öğrenilen astsubay Saydan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        Öte yandan yaralılardan midibüs sürücüsü Halil Aslan’ın hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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