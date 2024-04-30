Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı: İlk işim iyi doktor bulmak

Nisan ayına devreden 1.3 milyar dolar ödüllü Powerball ikramiyesini kazananlardan biri, sekiz yıldır kanser hastası olan ve son kemoterapi tedavisini geçen hafta gören Laoslu bir göçmen oldu.

Portland'da yaşayan Cheng "Charlie" Saephan, Oregon Piyangosu tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, ödülü kendisiyle birlikte ortak bilet almak için 100 dolar veren arkadaşı Laiza Chao ile eşit olarak paylaşacağını söyledi. Saephan, vergilerden sonra 422 milyon dolarlık toplu bir ödeme alacak.

İlk olarak kendine iyi bir doktor bulacağını söyleyen Sapehan, "Ailemin ve sağlığımın ihtiyaçlarını karşılayabileceğim. Bir kanser hastası olarak, tüm bu parayı harcamak için nasıl zamanım olacak? Ne kadar yaşayacağım?" ifadesini kuulandı.

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Ortak biletleri satın aldıktan sonra kazanan biletin fotoğrafını bilet ortağı Chao'ya gönderdiğini belirten Saephan, "Milyarder olduk" dediğini söyledi. Saephan, çekilişten önce kazanacaklarını düşünmenin 'bir şaka' olduğunu, ama ertesi gün bu şakanın gerçek olduğunu belirtti.