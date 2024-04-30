Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, Gaziantep'te konuştu:
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusunun işçi sorunlarını gölgede bıraktığı söyledi.
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusunun işçi sorunlarını gölgede bıraktığı söyledi.
Şahin, Şahinbey ilçesi Yeşilsu Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl 1 Mayıs'ta işçilerin sorunlarını dile getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Sorunların çözülmesi için de gayret sarf ettiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:
"Bir tarafta, '1 Mayıs illa Taksim Meydanı'nda kutlanacak', bir tarafta da 'hayır kutlatmam' deniliyor. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusu işçi sorunlarını gölgede bırakıyor. Bunun gölgede kalmaması adına 1 Mayıs'ta biz sorunları dile getirmeye devam edeceğiz."
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