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        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, Gaziantep'te konuştu:

        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusunun işçi sorunlarını gölgede bıraktığı söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:15
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        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin, Gaziantep'te konuştu:
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        Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusunun işçi sorunlarını gölgede bıraktığı söyledi.

        Şahin, Şahinbey ilçesi Yeşilsu Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl 1 Mayıs'ta işçilerin sorunlarını dile getirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Sorunların çözülmesi için de gayret sarf ettiklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

        "Bir tarafta, '1 Mayıs illa Taksim Meydanı'nda kutlanacak', bir tarafta da 'hayır kutlatmam' deniliyor. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağı konusu işçi sorunlarını gölgede bırakıyor. Bunun gölgede kalmaması adına 1 Mayıs'ta biz sorunları dile getirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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