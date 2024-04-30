Kazada hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Bestami Saydan’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi. Saydan’ın cenazesi İslahiye’ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne getirildi. Astsubay Saydan için Yeşilyurt Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Alkış ve yakınları katıldı. Saydan’nın cenazesi, kılınan namazın ardında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakkari Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nda görev yapan astsubay Bestami Saydan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 16 yolcu da hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.