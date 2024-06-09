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        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:58
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        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 88 gündür aranan T.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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