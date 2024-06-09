Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 88 gündür aranan T.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

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