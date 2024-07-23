Gaziantep Basketbol, Harun Can Doğan'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Kapaklıspor'da 9.0 sayı, 2.5 ribaund ve 1.1 asist ortalaması ile oynayan 28 yaşındaki başarılı oyuncu Harun Can Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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