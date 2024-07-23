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        Gaziantep Basketbol, Harun Can Doğan'ı transfer etti

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Harun Can Doğan ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:26
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        Gaziantep Basketbol, Harun Can Doğan'ı transfer etti
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Harun Can Doğan ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Kapaklıspor'da 9.0 sayı, 2.5 ribaund ve 1.1 asist ortalaması ile oynayan 28 yaşındaki başarılı oyuncu Harun Can Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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