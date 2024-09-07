Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Gaziantep'te bazı yerlerde su kesintisi uygulandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması nedeniyle bazı yerlerde su kesintisi uygulandığını bildirdi.

GASKİ'den yapılan açıklamada, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması dolayısıyla tesisin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Zorunlu su kesintisi yapıldığı ve bulanıklık sorununun çözülmesiyle bölgeden içme suyu teminine devam edileceği aktarılan açıklamada, kesinti uygulanan yerler şöyle sıralandı: