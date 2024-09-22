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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:09
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        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

        Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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