Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

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