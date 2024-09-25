Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu sokakta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı 17 HB 686 plakalı vinç, inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.

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