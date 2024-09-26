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        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 26.09.2024 - 22:21
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        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Gaziantep ekibi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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