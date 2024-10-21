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        Gaziantep'te meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:28
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        Gaziantep'te meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekiplerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

        40 personel, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı, 2 arozöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın bir saatte kontrol altına alındı.

        Bölgede yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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