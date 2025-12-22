Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:00
        
        Gaziantep'te4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

