Gaziantep'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
