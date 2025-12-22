Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Seyahat Acenteciliği Güçlendirme ve Stratejik Planlama Çalıştayı" düzenlendi

        Gaziantep'in turizm potansiyelinin artırılması amacıyla "Seyahat Acenteciliği Güçlendirme ve Stratejik Planlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:43
        Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde, TÜRSAB işbirliğinde Bayazhan'da düzenlenen çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin çok sayıda kültürel değere sahip olduğunu söyledi.

        Turizm potansiyelinin ortak akılla geliştirilebileceğini ifade eden Şahin, "Refah, huzur, kalkınma ve mutluluk bu birliktelikle oluşacak. Bu bir yolculuk. Bugün dünden daha iyiyiz, yarınlarımız ise çok daha bereketli ve huzurlu olacak." diye konuştu.

        TÜRSAB Gaziantep Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç ise turizmin temel yapı taşlarının seyahat acenteleri olduğunu vurguladı.

        Seyahat acentelerinin kentin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

        "Turizmde alınacak her kararın, yapılacak her uygulamanın yetkili ve yasal kurumlarla uyumlu olması sektörün düzeni ve adaleti açısından büyük önem taşıyor. Seyahat acenteleri geçici projelerle yönetilecek yapılar değildir. Acentelerimiz yılların emeği, birikimi, mesleki disiplini ve yasal sorumluluklarıyla faaliyet gösteren kurumlardır. Turizmin planlanması ve uygulanmasının her aşamasında TÜRSAB’ın bilgi, deneyim ve kurumsal kimliği vazgeçilmezdir."

        Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de çalıştayda kentin turizm potansiyelinin ele alınacağını belirtti.

        Çalıştayda, Gaziantep'te seyahat acenteciliğinin mevcut durumu, dijitalleşme ve yeni nesil müşteri eğilimleri, destinasyon yönetimi ve bölgesel iş birlikleri, turizmde insan kaynağı, eğitim ve hizmet kalitesi ile kamu-seyahat acenteleri işbirliği başlıklarında oturumlar düzenlendi.

