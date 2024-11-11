Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Toplam 20 personel, 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ve 2 su tankıyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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