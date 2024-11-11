Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 19:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Toplam 20 personel, 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ve 2 su tankıyla müdahale ederek yangını söndürdü.

        Bölgede yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
        Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru doğdu
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru doğdu
        Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi yeni çehresine kavuşuyor
        Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi yeni çehresine kavuşuyor