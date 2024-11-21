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        Gaziantep'te 11 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:07
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        Gaziantep'te 11 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları eş zamanlı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 11 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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