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        Komşu şehirlerin tescilli lezzetleri aynı tabakta damakları tatlandırıyor

        Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli ve tescilli baklavası ile komşusu Kahramanmaraş'ın yine tescilli meşhur dondurması aynı tabakta damakları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:12
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        Komşu şehirlerin tescilli lezzetleri aynı tabakta damakları tatlandırıyor
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        Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli ve tescilli baklavası ile komşusu Kahramanmaraş'ın yine tescilli meşhur dondurması aynı tabakta damakları tatlandırıyor.

        Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü "Antep baklavası" ile Kahramanmaraş'ın meşhur "Maraş dondurması" aynı tabakta buluşarak damaklarda eşsiz bir lezzet bırakırken, vazgeçilmez ikili olarak genelde birlikte tüketiliyor.

        Geleneksel Türk mutfağına özgü olan bu eşsiz tatlar, hem gastronomi turizmiyle hem de ihracatlarıyla bölgenin yerel mutfak kültürünü dünyaya tanıtırken, Antep baklavasının kat kat ince hamuruyla hazırlanan sıcak şerbetli dokusu ve Maraş dondurmasının kendine özgü soğuk ve yoğun kıvamı tüketicileri kendine çekiyor.

        Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır tatlı sektöründe yer alan Ömer Kandilcik, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanının bambaşka lezzetleri barından bir gastronomi cenneti konumunda bulunduğunu, Maraş dondurması ile Antep baklavasının uyumunun bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

        Dondurmanın sert yapısı ve uzun süren çiğnenme hissiyle baklavanın ise ince açılan hamuruyla birlikte içindeki fıstığın şerbetle bir araya gelerek unutulmaz bir tat bıraktığını anlatan Kandilcik, iki ürünün de hazırlanma sürecinin ustalık gerektiğini ifade etti.

        Kandilcik, şöyle konuştu:

        "Bu iki lezzet, yalnızca tat olarak değil kültürel olarak da birbirini tamamlayan bir yapıya sahiptir. Kahramanmaraş ve Gaziantep'in bu özgün tatları, tescilli değerler olarak dünya sahnesine çıkarak ülkemizi temsil etmektedir. Bir düğün veya özel bir davette bu ikilinin birlikte sunulması, aynı zamanda Türk misafirperverliğinin ve zengin kültürümüzün bir yansımasıdır. Dondurma, baklavanın yoğun lezzetini hafifletirken, baklava ise dondurmanın serinliği ve kıvamını tamamlıyor. Bu yüzden davetlerde akla gelen ilk ikili baklava ve dondurma oluyor."

        - "Birbirine çok yakıştığı için seviliyor"

        Gaziantep'te pastane sektöründe bir işletmenin müdürlüğünü yapan Neşat Nalyapan da baklava ile dondurmanın birbirine çok yakıştığını söyledi.

        Müşterilerinin sürekli baklava ve dondurmayı aynı anda sipariş verdiğini anlatan Nalyapan, "Bu ikili için sürekli müşterilerimiz var, düğün dernek mevlit gibi yerlerde çok tercih ediliyor. Buraların vazgeçilmez ikilisi baklava ve sade kesme dondurmamız. Biz tatlıyı sıcak servis ediyoruz. Dondurma ise soğuk, glutensiz olduğu için tatlıyla birbirini dengeliyor ve damağa daha hoş geliyor." dedi.

        Baklava sektöründe 12 yıldır çalışan Reşit Solak da müşterilerin bu iki lezzeti bir arada çok sevdiğini dile getirdi.

        Dondurma ile baklavanın vazgeçilmezi olduğunu anlatan Turgut Çulu ise "Dondurma yanında tatlı da birleşince muhteşem bir tat oluyor." dedi.

        Meliha Özkarcı da baklava ve dondurma sevgisini şöyle anlattı:

        "Dondurma ve Antep baklavasını birlikte yediğimiz zamanki hissiyatı da ikisinin birleşimi de anlatılmaz. Dondurmanın verdiği o lezzetle, aromayla baklavanın çıtırlığı birleştiği zaman süper oluyor. Dondurma ve baklavadan kesinlikle ikisinden vazgeçemiyoruz. İkisini de birbirinden kesinlikle ayırmıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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