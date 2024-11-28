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        Gaziantep'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 gün önce bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:26
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        Gaziantep'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 gün önce bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

        23 Kasım'da Kurudere Mahallesi'nde Ali Kuş'a ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen anne Arzu Kuş (31) ve Zeynel Abidin Kuş (3), Nurdağı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. ​​​​​​​

        3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zeynel Abidin Kuş'un cenazesinin Nurdağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Anne Arzu Kuş'un tedavisine ise devam edildiği, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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