Gaziantep'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

23 Kasım'da Kurudere Mahallesi'nde Ali Kuş'a ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen anne Arzu Kuş (31) ve Zeynel Abidin Kuş (3), Nurdağı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.