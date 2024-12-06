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        Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlere Hatay'da yakalanan ve eşiyle 4 çocuğunu kaybeden Fatma Kartal, koruyucu ailesi olduğu 1,5 yaşındaki Ömür'le yeniden yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:16
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        Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
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        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlere Hatay'da yakalanan ve eşiyle 4 çocuğunu kaybeden Fatma Kartal, koruyucu ailesi olduğu 1,5 yaşındaki Ömür'le yeniden yaşama tutundu.

        Antakya ilçesinde depremde yıkılan 600 Evler Konutları'nda ailesiyle yaşayan ve enkazdan 36 saat sonra çıkarılan Fatma Kartal, eşi Ramazan ile çocukları Alper (17), Yağmur (13), Zeynep (9), Hazal'ı (5) kaybetti.

        Eşi ve çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan ve deprem sonrası Gaziantep'e yerleşen Kartal, depremde annesiz babasız kalan çocuklardan etkilenerek bir çocuğa umut olmak için Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusu yaptı.

        Başvurusunun onaylanmasının ardından 1,5 yaşındaki Ömür bebeğe korucuyu anne olan Fatma Kartal, AA muhabirine, 4 çocuğunu kaybedip bir çocuğa ışık olmanın çok farklı bir duygu olduğunu, sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

        Oturdukları binanın 2. katındaki dairelerinde depreme yakalanan Kartal, "Vestiyer üzerime devrildi ve 36 saat enkaz altında kaldım. O an artık bittik derken, ben enkazdan çıkarıldıktan sonra çocuklarımın çıkmadığını öğrendim. Kardeşlerimle beraber 3 gün boyunca onların enkazdan çıkarılmasını bekledim. O gün küçük bir kıyamet gibiydi, bir mucize olur mu diye bekledik ama olmadı." dedi.

        Kartal, orada iyi haber beklerken, cenaze arabasının geldiğini ve 5 tabut olduğunu görünce enkazdan çıkan cansız bedenlerin eşi ve çocukları olduğunu anladığını belirtti.

        - Enkazdan çıkan çocuklardan etkilendi

        Enkaz altındayken üst komşusunun 4 aylık çocuğunun ağlama sesini sürekli duyduğunu anlatan Kartal, şöyle konuştu:

        "Ben onun sesini duydum, ağlayarak vefat etti. Annesiz babasız 8 yaşında bir çocuk enkazdan çıktı. Onun da benim gibi bütün hayallerinin yıkıldığını gördüm ve düşündüm. Ondan etkilenerek bir çocuğa hem annelik hem babalık yapmak istedim. O da benim gibi yaralı, yaralarımızı beraber saralım diye düşündüm ve koruyucu aile olmak istedim. Şu anda rabbime sığınıyorum, hadisleri okuyorum. Rabbimden geldik ve ona gideceğiz, ben de bu dünyada kalıcı değilim. Sadece bundan sonraki yaşantım evlatlarım ve eşim olmadan olacak, benim için çok zor. Bir aile tablosu gördüğümde bile ister istemez aynı duygulara kapılıyorum."

        - Evlatlarının acısını Ömür bebekte dindiriyor

        Ömür bebek ile 2 aydır birlikte olduklarını ve evlatlarının acısını bir nebzede olsun dindirdiğini ifade eden Kartal, "İyi ki koruyucu aile olmuşum, iyi ki Ömür'ü almışım. Acıma küçük de olsa bir sevgi katkı sağlamak istemiştim. Çok şükür rabbim o sevgiyi içimize koydu. İnşallah bundan sonraki hayatımızda onunla birbirimize daha çok bağlanarak ömür boyu sağlıklı huzurlu şekilde yaşamak nasip olur. En büyük tesellim şu anda Ömür." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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