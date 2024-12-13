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        İslahiye'de hububat ekimi devam ediyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 150 bin dekar alanda hububat ekimine devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:41
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        İslahiye'de hububat ekimi devam ediyor
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 150 bin dekar alanda hububat ekimine devam ediliyor.

        Gazetecilere açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, bölgede bir aydır hububat ekimine başlandığını belirtti.

        Çiftçilerin hububat ekimini sürdürdüklerini aktaran Köse, "İslahiye'de 20 bin dekar alanı arpa ve 130 bin dekarı buğday olmak üzere 150 bin dekar alanda hububat ekimi devam ediyor. Bölgede yağışların gecikmesi ise çiftçiyi tedirgin ediyor.” dedi.

        Köse, çiftçilerin yağmur beklediklerini aktararak, “Meteorolojik verilere göre önümüzdeki birkaç günde yağışların olacağı bilgisi var. İnşallah beklenen yağmur yağar, çiftçimizin de yüzü güler, diye ümit ediyorum."

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