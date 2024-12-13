İslahiye'de hububat ekimi devam ediyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 150 bin dekar alanda hububat ekimine devam ediliyor.

Gazetecilere açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, bölgede bir aydır hububat ekimine başlandığını belirtti.

Çiftçilerin hububat ekimini sürdürdüklerini aktaran Köse, "İslahiye'de 20 bin dekar alanı arpa ve 130 bin dekarı buğday olmak üzere 150 bin dekar alanda hububat ekimi devam ediyor. Bölgede yağışların gecikmesi ise çiftçiyi tedirgin ediyor.” dedi.