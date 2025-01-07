Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni geçen yıl 12 bin 308 kişi ziyaret etti.

İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, kabartmalar ve mimari parçalar bulunuyor.

518 heykelin yer aldığı Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 2024 yılında 12 bin 56'sı yerli, 252’si yabancı olmak üzere toplam 12 bin 308 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.