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        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni geçen yıl 12 bin 308 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:30
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        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni geçen yıl 12 bin 308 kişi ziyaret etti.

        İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, kabartmalar ve mimari parçalar bulunuyor.

        518 heykelin yer aldığı Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 2024 yılında 12 bin 56'sı yerli, 252’si yabancı olmak üzere toplam 12 bin 308 kişi ziyaret etti.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

        Çomak, "Ziyaretçi sayısının 2025 yılında daha da artacağını öngörüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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