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        Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:21 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:21
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        Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan A.S. (2) ile M.S'nin (1) cenazeleri, Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Camisi'ne getirildi.

        Çocukların aynı tabuttaki cenazelerinin camiye getirilişi sırasında vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

        Nizip Açık Cezaevi'nde kalan baba S.Ç, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı.

        A.S ve M.S. kardeşlerin cenazeleri, Nizip İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından kıldırılan namazın ardından defnedildi.

        Bu arada olayın ardından gözaltına alınan anne S.S'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Belkıs Mahallesi'nde yer alan iki katlı bir evin üst katında dün sobadan çıktığı tahmin edilen yangında A.S. ve M.S. kardeşler hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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