Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıldönümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Atatürk'ün Gaziantep'e gelmesinin, Antep halkı için büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

Gaziantep'in kurtuluşunun,11 ay bağımsızlık ve hürriyet için mücadele etmiş ve şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerin destanı olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Atalarımızın özverili direnişi, Gazi Mustafa Kemal tarafından, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir.' iltifatı ile takdir edilirken, yüce meclisimiz de şehrimizi 'Gazi' unvanı ile onurlandırmıştır. Şanlı tarihinde bir asrı ardında bırakmış kadim şehrimizin üstüne edilmiş her güzel kelam elbette ki her kelimesini hak etmiş bu şehir halkının göğsünü kabartmaktadır. Bunlardan en unutulmazlarından biri Gazi Mustafa Kemal’in 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar.' sözüdür. Atamız, açıkça işaret ettiği bu kadim şehre 92 yıl önce teşrif ettiğinde iki gazi bir daha ayrılmamak üzere bir araya gelmiş ve ikinci bir tarihe de imza atmışlardır."