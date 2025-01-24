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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:04
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, iki ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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