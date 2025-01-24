Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Miraç Kandil'inin tüm insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük mucize olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Bu mübarek gece vesilesiyle sağduyu ve sükunetin, barış ve huzurun olmasını, ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırıları altında olan İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesi için rabbime dua ve niyaz ediyorum."