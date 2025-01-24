Nizip'te kurumsal karbon ayak izi hesaplama süreci başladı

Nizip Ticaret Borsası (NTB), kurumsal karbon ayak izinin hesaplama sürecini başlattı.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Atılan adımın diğer odalar ile kuruluşlara da örnek olmasını umduklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Karbon ayak izimizin doğru hesaplanması ve uluslararası standartlara uygun olarak raporlanması, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. TÜV-SÜD gibi dünya çapında güvenilir bir kuruluşun doğrulama sürecinde yer alması, bu alanda attığımız adımların güvenilirliğini artıracaktır. Sanayimizin çevresel etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için karbon ayak izimizi belirlemek, gelecek adına atmamız gereken en kritik adımlardan biridir. Ancak bu rolümüzü çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz büyük önem taşıyor. Bu çalışma, sanayicilerimize örnek teşkil edecek ve tüm sektörlerde bu bilincin yayılmasına katkı sağlayacaktır."