Gaziray'ın hızlı tren bölümündeki 15 kilometrelik tünel çalışması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray'ın hızlı tren bölümünün 15 kilometrelik tünel çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteğiyle hayata geçirilen Gaziray projesinin, 15 kilometrelik tünel çalışmasıyla beraber ulaşım ağı genişletilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray'ın şehir trafiğini rahatlattığından dolayı vatandaştan aldığı geri dönüşlerden memnun olduğunu söyledi.

Şahin, ilerleyen dönemlerde de bu konuda çalışmalara devam edeceklerine söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gaziray, 25 kilometre yolu ile şehir trafiğini rahatlatıyor. Gaziray'ın hızlı tren bölümünde 15 kilometre tünel çalışması tamamlandı. Beni çok heyecanlandıran bir süreç yaşanıyor. Yeni dönemde Osmaniye-Halep hızlı treninin hizmet vereceği, 2013 yılından bu yana çalıştığımız projeyi de hayata geçirmiş olacağız."