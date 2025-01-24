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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Nizip ilçesinde, hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:42
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Nizip ilçesinde, hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleimiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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