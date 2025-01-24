Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Nizip ilçesinde, hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Nizip ilçesinde, hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay kesinleimiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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