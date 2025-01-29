Gaziantep'te, firari hükümlü yakalandı
Şehitkamil'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şehitkamil'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda hakıkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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